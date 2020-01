Regionali, l'affluenza alle 19 vola in Emilia: 58,8%. Bonaccini: «Vinco io». Calabria al 35,5% (Di domenica 26 gennaio 2020) Un'affluenza monstre, pressoché raddoppiata in Emilia Romagna, rende incerta la sfida clou delle Regionali, quella tra Stefano Bonaccini (centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (centrodestra).... ilmattino

