Regionali, in Emilia-Romagna affluenza alta alle 12: ha votato oltre il 23% degli elettori (Di domenica 26 gennaio 2020) Urne aperte in Emilia-Romagna e Calabria per scegliere i prossimi governatori delle due Regioni e rinnovare i Consigli Regionali. Sono chiamati al voto circa 5,5 milioni di elettori, che potranno andare ai seggi fino alle 23. In Emilia-Romagna l’affluenza è altissima: alle 12 ha già votato oltre il 23% degli aventi diritto (dato di 145 Comuni su 328). Per fare un paragone: nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 10,88 per cento. I candidati nelle due regioni In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l’attuale presidente Stefano Bonaccini, per il centrodestra Lucia Borgonzoni, per il Movimento 5 Stelle Simone Benini, per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Domenico Battaglia, per il Partito Comunista Laura Bergamini, per Potere al Popolo Marta Collot e per ... ilfattoquotidiano

