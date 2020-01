Regionali, in Emilia-Romagna affluenza alta alle 12: ha votato oltre il 23% degli elettori. In Calabria alle urne il 10% degli aventi diritti (Di domenica 26 gennaio 2020) Urne aperte in Emilia-Romagna e Calabria per scegliere i prossimi governatori delle due Regioni e rinnovare i Consigli Regionali. Sono chiamati al voto circa 5,5 milioni di elettori, che potranno andare ai seggi fino alle 23. In Emilia-Romagna l’affluenza è altissima: alle 12 ha già votato oltre il 23% degli aventi diritto (dato di 145 Comuni su 328). Per fare un paragone: nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 10,88 per cento. Dato in crescita anche in Calabria, dove ha votato il 10,14 per cento (dati di 243 Comuni su 404), circa l’1,5% della precedente consultazione, quando alla stessa ora aveva votato l’8,46%. I candidati nelle due regioni In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l’attuale presidente Stefano Bonaccini, per il centrodestra Lucia ... ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini… - repubblica : Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini il 'Vincerò' inc… -