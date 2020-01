Regionali Emilia Romagna, prima proiezione Rai: Bonaccini avanti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Bonaccini è in testa su Lucia Borgonzoni nella corsa per la presidenza dell’Emilia Romagna. E per gli exit poll diffusi dalla Rai il divario va allargandosi. Dati confermati anche della prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la rai. In una sfida carica di significati politici il governatore Pd uscente, sostenuto dal centrosinistra, si attesta al 48,2% dei voti, mentre la rivale leghista appoggiata dal centrodestra sarebbe introno al 46%. La prima proiezione Rai colloca il candidato M5S Simone Benini al 4.3%. Bonaccini così resterebbe alla guida della Regione e Matteo Salvini - arrivato in serata al comitato di Borgonzoni - avrebbe fallito l’assalto al fortino rosso e la spallata al governo. huffingtonpost

