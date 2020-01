Regionali Emilia Romagna | Bonaccini a Lega | “Arroganza non paga mai”

Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 : parla Stefano Bonaccini : Sulle note di Vasco Rossi, il vincitore delle Elezioni regionali in Emilia Romagna del 2020 Stefano Bonaccini ha fatto il suo ingresso in conferenza stampa all’interno della sede del comitato elettorale per la sua ricandidatura. Il neo presidente riconfermato ha voluto inizialmente ringraziare le tante persone che hanno partecipato alla campagna elettorale per il centro sinistra: “Grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in ...

Elezioni Regionali 2020 - Bonaccini : «All’Emilia Romagna non è piaciuto chi è andato a suonare ai suoi campanelli» : Elezioni regionali 2020 in diretta liveRisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live «La scelta di usare l’Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli non l’hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno». Sono le prime parole di Stefano Bonaccini, dato il netto vantaggio nelle Elezioni in Emilia-Romagna secondo le ultime ...

Bibbiano - clamorosa sorpresa in Emilia Romagna : alle Regionali il Pd supera il 60% : La piccola Bibbiano è stata la "copertina" dell'Emilia Romagna per molti mesi. E dopo un'ultima settimana infuocata pure dalla polemica sul comizio finale (piazza alla Lega o piazza alle sardine?), il comune in provincia di Reggio Emilia finito suo malgrado in prima pagina per lo scandalo delle adoz

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini confermato presidente : «L’arroganza non paga mai» : L’Emilia-Romagna non si piega a Matteo Salvini. Dopo una lunga e combattuta campagna elettorale, il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini si conferma presidente della storica zona rossa. Con 1057 sezioni analizzate su 4502, si può ufficialmente dire che le Regionali in Emilia-Romagna si sono concluse e il candidato dem è, di nuovo, alla guida del suo territorio. Regionali Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini si conferma ...

Regionali Emilia Romagna - Borgonzoni : “Grande risultato - regione era contendibile. Spiace che Bonaccini mi attacchi anche stasera” : “Io voglio ringraziare tutte le persone che sono andate a votare, molto più di cinque anni fa, è stata una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la regione e sollevare tanti problemi a cui continueremo a dare risposte. Mi Spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per cercare di attaccare e screditarmi, questo Spiace”. Lo ha detto Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : “Risultato incredibile. Fatto campagna elettorale senza gettare fango dall’altra parte” : “Abbiamo Fatto questa campagna elettorale con la consapevolezza di dover far tornare chi era rimasto a casa. Ora la partecipazione l’abbiamo recuperata e abbiamo recuperato un dato molto importante per il centrosinistra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini,commentando i risultati delle elezioni Regionali nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale. Bonaccini è stato accolto tra applausi e cori dei suoi sostenitori e del ...

Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria : risultati e proiezioni : Gli aggiornamenti e lo spoglio in diretta: centrosinistra avanti in Emilia, centrodestra in Calabria

Regionali Emilia Romagna - Zingaretti : “Da Bonaccini battaglia eroica” : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Voglio mandare innanzitutto un immenso abbraccio a ”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai cronisti al Nazareno. E poi “un grandissimo abbraccio a Pippo Callipo che si è buttato nella mischia qualche giorno prima delle elezioni. C’è un po’ di rammarico perché se il fronte del centrosinistra fosse stato più unito anche in Calabria ci sarebbe stato un risultato ...

Regionali - tracollo Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna e Calabria : Il vero sconfitto di queste elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria è il Movimento 5 Stelle: i numeri di una disfatta clamorosa Una sconfitta evidente, talmente evidente da essere imbarazzante. Il Movimento 5 Stelle è il grande sconfitto di queste elezioni Regionali che hanno deciso i presidenti di Emilia Romagna e Calabria. Un voto […] L'articolo Regionali, tracollo Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna e Calabria proviene da ...

Risultati elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020 - il commento di Lucia Borgonzoni : Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: il commento di Borgonzoni “Mi dispiace di vedere che Bonaccini ha cercato di screditarmi e attaccarmi anche in questa occasione. Noi continueremo a rispondere alle esigenze delle migliaia di persone incontrate in questa campagna elettorale. Il risultato della Lega è comunque storico. Per la prima volta dopo decenni il risultato è stato contendibile”: è quanto dichiarato da Lucia ...

Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020 risultati in tempo reale : Bonaccini verso la riconferma : Live blog 01:51 – Bonaccini verso la riconferma a presidente dell’Emilia-Romagna. Quando sono 568 su 4520 le sezioni scrutinate il candidato del Centrosinistra è al 49,62%, Lucia Borgonzoni (Centrodestra) al 45,67%. Bonaccini ha parlato ai suoi e ha convocato la “festa” della vittoria per domani sera a Modena. 01:40 – Sorpasso di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni: stando ai dati del sito del ministero ...

Regionali - lo spoglio : Emilia - Bonaccini è avanti. Pd primo partito - crollo M5S. Calabria - trionfa Santelli : Stefano Bonaccini è in testa su Lucia Borgonzoni nella corsa per la presidenza dell'Emilia Romagna: per la seconda proiezione Rai ha il 49,7% dei voti, contro il 44,7% della rivale, una...

