Regionali Emilia Romagna, Bellanova: “Abbiamo sconfitto Salvini” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con illo abbiamo sconfitto nelle urne. è stata una campagna elettorale convinta, per noi di Italia Viva senza risparmio, anche con l’urgenza di rimotivare alla politica e al voto quanti in questi anni se ne erano allontanati”. Lo scrive Teresa Bellanova di Italia Viva su Fb. “Ci sarà tempo per analisi più puntuali ma un dato emerge nettamente: un candidato unitario, credibile e attrattivo, e un percorso realmente condiviso sono il viatico migliore per sconfiggere il centro destra a trazione leghista”.“Un fortissimo abbraccio al Presidente Bonaccini, alle donne e agli uomini della sua lista che si sono confermati un importante valore aggiunto, a tutte e a tutti gli eletti. E all’Emilia Romagna che in questo modo afferma senza ombra di ... calcioweb.eu

repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini… - fanpage : #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale - repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… -