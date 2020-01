Regionali Emilia, analisi della campagna web: “Sardine storia più condivisa. Temi? Lavoro e sanità. Salvini satura dibattito sui social” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nei lunghi tre mesi di campagna elettorale per le Regionali dell’Emilia-Romagna non si sono viste solo manifestazioni e comizi, ma la partita, mai come questa volta, si è spostata in rete. Pagine Facebook, Instagram e Twitter sono ormai tribune fondamentali sulle quali i candidati si sfidano a suon di post e condivisioni. Ad analizzare l’andamento della discussione in rete, nel periodo che va dal 10 ottobre al 10 gennaio, è stata FB&Associati, società di lobbying e relazioni istituzionali. Il risultato? In tre mesi il dibattito è stato quasi esclusivamente politico. In rete, “la storia che ha dominato”, scrivono, “è stata quella delle Sardine” che è risultata la notizia più condivisa in assoluto. I Temi più discussi invece sono stati Lavoro e sanità, a seguire sicurezza e tasse. Per quanto riguarda i politici e il loro grado di coinvolgimento, chi ... ilfattoquotidiano

