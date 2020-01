Regionali, affluenza alle 23: Emilia al 66,49% in crescita di quasi trenta punti (Di lunedì 27 gennaio 2020) affluenza 66,49 per cento, alle 23, alla chiusura dei seggi, per le elezioni Regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 184 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla... ilmessaggero

petergomezblog : Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato oltre il 59%. In Calabria alle urne il 35%… - you_trend : La #mappa dell'#affluenza alle ore 12 in #Calabria. La partecipazione è stata piuttosto bassa al 10,48%, ma comunq… - you_trend : Alle 12 in #EmiliaRomagna l'affluenza è cresciuta di più (rispetto alle Europee di maggio 2019) nei comuni medi e g… -