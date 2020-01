Regionali 2020, urne aperte in Calabria ed Emilia-Romagna, al via il voto che può far traballare il governo – La diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) È il giorno della verità: è il giorno del voto – per le Regionali 2020 in Calabria e in Emilia-Romagna – diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II i cui azionisti di maggioranza sono Pd e Movimento 5 Stelle. Occhi puntati sulla sfida, all’ultimo voto, tra Stefano Bonaccini per il centrosinistra e la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna. 07.00 - 26 gennaio urne aperte da stamane alle 7 e fino 23 in Emilia Romagna e in Calabria, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i componenti dell’Assemblea legislativa. Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23.00, appena terminate le operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, e proseguirà per tutta la notte. A votare saranno 5 milioni e mezzo di persone: più di 3,5 milioni di cittadini in Emilia ... open.online

