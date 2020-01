Razzi contro l’ambasciata Usa a Baghdad, ferito un cittadino americano (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Iran pronto a vendicare la morte di Soleimani. Teheran: “Se non ritirano le forze, affronteranno un altro Vietnam”. Tensione alle stelle. Baghdad (IRAQ) – Tensione alle stelle a Baghdad. L’Iran è pronto a vendicare la morte di Soleimani con i bombardamenti che non si fermano sulla capitale irachena. Nelle ultime ore alcuni Razzi sono stati lanciati nella Green Zone dove è presente l’ambasciata americana.. L’Iran avvisa la Casa Bianca: “Pronti a vendicare Soleimani” L’Iran si prepara ad attaccare gli Stati Uniti. “Anche se colpissimo tutte le basi Usa o uccidessimo Trump o il suo ministro della difesa, non sarebbe sufficiente a vendicare l’uccisione del generale – aveva detto nei giorni scorsi uno dei vertici del Pasdaran – solo l’espulsione degli americani dalla regione lo ... newsmondo

