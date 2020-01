‘Qui vive antifascista’, Sala appende un cartello alla porta della sua abitazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Beppe Sala appende un cartello sulla porta della sua abitazione: “Qui vive un antifascista”. Il gesto di solidarietà del sindaco di Milano dopo i fatti di Mondovì. Il sindaco di Milano Beppe Sala risponde pubblicamente al caso della scritta antisemita fatta da ignoti sulla porta di una ex deportata. ‘Qui vive un antifascista’, il cartello di Beppe Sala sulla porta della sua abitazione ‘Antifa Hier’, ossia ‘Qui vive un antifascista’. Questo è il messaggio scritto sul cartello che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affisso alla porta della propria abitazione. Si tratta di un gesto di solidarietà per i fatti di Mondovì, Cuneo, dove ignoti hanno scritto sulla porta della casa di una ex deportata una frase antisemita utilizzati negli anni neri della Germania nazista, quando ormai era iniziata la caccia all’uomo, ossia la ... newsmondo

