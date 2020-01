Protesta dei precari Anpal: “Vogliamo contratti stabili”. Il blitz alla serata con la ministra Catalfo (Di domenica 26 gennaio 2020) “Chiediamo la stabilizzazione dei 654 precari di Anpal Servizi, ci aspettavamo delle reazioni coerenti da parte dell’azienda. Ci è stato più volte chiesto di lavorare in maniera precaria. Il 5 febbraio saremo sotto al suo Ministero”. Così le operatrici di Anpal che, a Milano, hanno prima letto,poi consegnato una lettera di Protesta alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a margine della presentazione del libro Basta Salari da Fame! di Marta e Simone Fana. “Avete la mia attenzione” ha risposto la ministra, che ha preso con sé la copia della lettera, promettendo di rimanere in contatto coi lavoratori in vista della manifestazione di febbraio. L'articolo Protesta dei precari Anpal: “Vogliamo contratti stabili”. Il blitz alla serata con la ministra Catalfo proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

