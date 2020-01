Prossima giornata Serie A: calendario, orari, tv, guida Sky e DAZN (1-3 febbraio) (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel weekend del 1-3 febbraio si disputerà la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La lotta al vertice si fa sempre più intensa, le tre squadre in lotta per lo scudetto si sfideranno a distanza: incomincerà la Juventus che incrocerà la Fiorentina nel lunch match di domenica 2 febbraio, proseguirà la Lazio impegnata nel pomeriggio contro la SPAL all’Olimpico, chiuderà l’Inter che in serata farà visita all’Udinese. Attenzione alla crescita del Milan che a San Siro sfiderà il Verona, da non perdere la partita della Roma col Sassuolo sabato sera mentre ad aprire le danze sarà Bologna-Brescia sabato alle ore 15.00 seguita da Cagliari-Parma. Ci sarà anche il monday night, un divertente Sampdoria-Napoli. Di seguito il calendario completo della Prossima giornata di Serie A, il programma dettagliato con le date e gli orari di tutte le partite della ventiduesima ... oasport

