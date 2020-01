Primera Division, Valladolid-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Primera Division, Valladolid-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 21:00 di domenica 26 gennaio, presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid, scenderanno in campo Valladolid e Real Madrid. Il match sarà valevole per la 21sima giornata di Primera Division. Il Valladolid adesso occupa la quindicesima posizione in classifica a 22 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Osasuna per 0-0. Rendimento scarso fin qui quello dei pucelanos, che mantengono però un certo margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Serve tornare a vincere, utopia o quasi farlo in questo match. Il Real Madrid ora è in seconda posizione in classifica con 43 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Siviglia per 2-1. Vincere per approfittare del passo falso del Barça sul campo del Valencia e portarsi in vetta da solo alla ... termometropolitico

zazoomnews : Primera Division Getafe-Betis: probabili formazioni pronostico e quote - #Primera #Division #Getafe-Betis: - ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 2-1 Alianza More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 1-0 Alianza More live scores: -