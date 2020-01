Primera Division, Atlético Madrid-Leganés: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Primera Division, Atlético Madrid-Leganés: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 12:00, all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena Atlético Madrid-Leganés. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division. L’Atlético Madrid al momento è in terza posizione in classifica a 35 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Eibar per 2-0. Periodaccio per la banda di Simeone, uno dei più brutti da quando il tecnico argentino siede sulla panchina colchonera. La sconfitta e conseguente eliminazione in Copa del Rey in settimana contro la Cultural Leonesa, squadra di terza serie, ha messo sulla graticola tutto l’ambiente. Serve dare una risposta forte e da subito. Il Leganés, è penultimo in classifica a 14 punti, e giunge a questa sfida dalla sconfitta in casa contro il Getafe per 0-3. Un ... termometropolitico

ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 2-1 Alianza More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 1-0 Alianza More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Sonsonate in El Salvador Primera Division Sonsonate 3-1 Jocoro More live scores: -