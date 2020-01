Prima proiezione Swg. In Emilia-Romagna il candidato del centrosinistra Bonaccini al 51,8%. Borgonzoni al 41,5% (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Prima proiezione realizzata da Swg per La7 (copertura 8%) dà il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, sostenuto dal centrosinistra, Stefano Bonaccini, al 51,8% e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni al 41,5. Il candidato M5S Simone Benini al 4,4%. La coalizione di centrosinistra si attesterebbe al 47,6%, quella del centrodestra al 44,9%. Per quanto riguarda i partiti: Pd 31,2%, Lega al 31%, Fratelli d’Italia all’8,3%, Forza Italia al 2,7%. Per quanto riguarda la Prima proiezione di Swg per La7 sui candidati presidente alla guida della Calabria, è in testa la candidata del centrodestra Jole Santelli, con il 53,2%, il candidato del centrosinistra Filippo Callipo al 30,7%, Carlo Tansi all’8,3%, Francesco Aiello (M5S) al 7,8%. L'articolo Prima proiezione Swg. In Emilia-Romagna il candidato del centrosinistra Bonaccini al 51,8%. Borgonzoni al 41,5% ... lanotiziagiornale

TgLa7 : #Regionali2020 Prima proiezione #Swg per Emilia Romagna @PoliticAPP #maratonamentana - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Enrico Mentana commenta la prima proiezione che vede avanti Bonaccini: 'Sarebbe c… - sole24ore : Prima proiezione #ElezioniEmiliaRomagna: Bonaccini 51,8%, Borgonzoni 41,8% @sole24ore -