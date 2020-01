PREVISIONI per lunedì 27 Gennaio. Arriva nuovo fronte, ecco gli effetti (Di domenica 26 gennaio 2020) Vanno smorzandosi gli effetti della perturbazione giunta in questo weekend, nient'altro che un residuo della tempesta Gloria che ha imperversato nei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. L'indebolimento dell'anticiclone sull'Italia ha consentito il passaggio, pur indebolito, dell'ammasso perturbato. Ora le correnti oceaniche continueranno ad influenzare il meteo sulla nostra Penisola, in un contesto sempre ben poco invernale. Le perturbazioni più organizzate resteranno confinate ad alte latitudini e sulla nostra Penisola transiteranno fronti più sfilacciati. L'Italia risulterà però in un'area di mezzo fra il flusso perturbato e l'anticiclone e ciò sarà causa di variabilità senza particolare maltempo. La depressione d'Islanda è destinata a convogliare un nuovo fronte proprio per l'avvio di settimana. Vediamo più nel dettaglio il tempo atteso per domani, ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #26gennaio #meteo - RobertoBurioni : Il centro europeo per il controllo delle malattie infettive innalza il rischio da lieve a moderato. Purtroppo le mi… - civati : Previsioni del Tempo. #Lessinia #PrevisionidelTempo #diffondeteperfavore -