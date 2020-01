Previsioni Meteo Febbraio: aumentano le chance di freddo e neve anche per l’Italia nella 2ª settimana del mese [MAPPE] (Di domenica 26 gennaio 2020) Previsioni Meteo Febbraio – Stiamo ampiamente parlando in questi giorni di una possibile svolta invernale nel medio-lungo periodo, stando a quanto ci propongono i forecasts su tutti i piani atmosferici in particolare, ultimamente, nella Stratosfera. Manovre chiaramente destabilizzanti il Vortice Polare che potrebbero portare delle influenze anche in Troposfera con prospettive di cambio di circolazione. Pur tuttavia, i tempi di realizzazione di queste manovre sono abbastanza in là, parliamo di oltre 10 giorni e, poi, va anche messo nel conto che le manovre stratosferiche in trasferimento verso quelle della più bassa atmosfera, dove si giocano effettivamente le sorti del tempo, potrebbero avere si delle sortite in basso, ma non è sempre detto, nè è detto che, qualora esse si realizzino, matematicamente possano essere favorevoli al freddo per il Mediterraneo centrale e ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #26gennaio #meteo - Frankf1842 : RT @TgLa7: Le previsioni #meteo di domenica 26 gennaio 2020 - Nutizieri : Meteo, le previsioni del tempo di questa settimana -