Prescrizione e “innocenti in carcere”, ecco cosa ha detto realmente il ministro Bonafede su La7 (Di domenica 26 gennaio 2020) “Lei non pensa agli innocenti che finiscono in carcere?“. La domanda è della giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, ed è rivolta al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. Da circa cinque minuti, in studio, si sta parlando della legge, entrata in vigore lo scorso primo di gennaio e voluta dal Movimento 5 stelle, che blocca la Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. E proprio a questo tema è legato il quesito di Cuzzocrea, che infatti esordisce, prima di fare riferimento agli innocenti, col cosiddetto “lodo Conte”, cioè quella proposta, avanzata dal presidente del Consiglio, che farebbe partire il blocco dalla Prescrizione dopo il primo grado solo per i condannati e non per gli assolti: “Non teme che sia incostituzionale?”, chiede la giornalista al Guardasigilli, per poi aggiungere: ... ilfattoquotidiano

matteorenzi : La frase di Bonafede sugli innocenti che non vanno in carcere suona assurda nel Paese di Enzo Tortora. Ma è indice… - gennaromigliore : Stracciate la Costituzione , il codice penale, le sentenze di risarcimento per migliaia di ingiuste detenzioni e ve… - mario_bontempo : RT @matteorenzi: La frase di Bonafede sugli innocenti che non vanno in carcere suona assurda nel Paese di Enzo Tortora. Ma è indice di quel… -