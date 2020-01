Premier Conte “continueremo fino al 2023, e con il Pd cambieremo radicalmente il paese” (Di domenica 26 gennaio 2020) Ufficialmente tutti i partiti della maggioranza, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle e a finire a Italia Viva, sostengono che il voto in Emilia-Romagna e in Calabria è solo un voto che riguarda due regioni non tutta l’Italia e che il governo continuerà a governare fino a fine mandato al 2023. A sostenerlo è stato nella giornata di ieri anche Giuseppe Conte che ha sostenuto che il test elettorale non è sul governo “che ha un orizzonte di legislatura”. Conte ritiene che sarà saldamente al potere fino al 2023 anche perché nessuno dei Senatori e Onorevoli della maggioranza ha voglia di perdere il proprio posto. Il Premier ha ribadito la volontà di cambiare il paese grazie all’aiuto del Pd: “C’è anche la consapevolezza che governiamo con il Pd da pochi mesi e che la Lega ha ancora presa soffiando solo sulle paure della gente. Ma cambiando radicalmente il Paese (cosa ... baritalianews

