Polonia | ecco com’è andata veramente la storia dei cartelli omofobi

«Queste cose mi fanno venire il voltastomaco, la Commissione Europea dovrebbe prendere immediatamente i giusti provvedimenti contro queste pratiche disgustose e contro le autorità polacche che hanno installato questi segnali», scriveva indignato in un tweet l'ex primo ministro belga e attuale eurodeputato Guy Verhofstadt. Nel tweet in questione (poi rimosso), Verhofstadt commentava alcune foto ritraenti dei cartelli gialli istallati alle porte di alcune città polacche recanti la scritta «Zona libera da LGBT», scritta in polacco e tradotta in tedesco, russo e inglese.

