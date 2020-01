Perez Roma | accordo totale Si attende l’arrivo del giocatore

Mercato Roma - Petrachi stringe per Perez. E Villar… : Mercato Roma, affondo finale di Petrachi per Carles Perez. Al contempo il d.s. ha avanzato la sua proposta per Villar Giorno dispendiosi quelli di Gianluca Petrachi che ha il compito di rendere fruttuoso questo Mercato invernale della Roma. Il direttore sportivo vuole stringe per Carles Perez. L’accordo col Barcellona c’è, per cui senza ostacoli l’affare dovrebbe chiudersi a breve. Al contempo, scrive il Corriere dello Sport, ...

Roma - intesa raggiunta col Barcellona per Carles Perez : Accordo totale tra le due società per il trasferimento del centrocampista. Adesso si cerca l'accordo col giocatore.

Mercato Roma - chi è Carles Perez : l’attaccante della Masia del Barça che ama il numero 7 : Carles Perez nelle prossime ore dovrebbe diventare un calciatore della Roma di Paulo Fonseca. Un blitz della dirigenza giallorossa porterà in Italia il talento catalano classe 1998 cresciuto nelle Masia e che ha fatto già il suo debutto in Champions League, bagnato con il gol all'Inter. Esterno offensivo che ama partire da destra per rientrare sul sinistro e giocare a campo aperto: compirà 22 anni a febbraio e può diventare un acquisto ...

Carles Perez - chi è il talentuoso esterno nel mirino della Roma : Carles Perez, talento della cantera del Barcellona, potrebbe approdare a Roma per sostituire Zaniolo già lunedì, scopriamo chi è. Il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo ha costretto la Roma a guardarsi attorno in questo mercato di gennaio alla ricerca di un giocatore offensivo di talento. Il rientro in rosa di Under e Kluivert, infatti, […] L'articolo Carles Perez, chi è il talentuoso esterno nel mirino della Roma è apparso prima sul ...

Calciomercato Roma - in arrivo Carles Perez dal Barcellona : I giallorossi sono a un passo dal 21enne blaugrana che non è stato nemmeno convocato da Quique Setién per la partita contro il Valencia.

Roma - colpo di mercato : arriva Carles Perez dal Barcellona : La Roma è pronta a piazzare un grande colpo di mercato. Il club giallorosso sta per chiudere la trattativa con il Barcellona per Carles Perez, attaccante classe 1998. La Roma cercava un giocatore offensivo dopo l'infortunio occorso a Zaniolo. Sfumato Politano i giallorossi hanno puntato Carles Perez, in gol contro l'Inter in Champions.Continua a leggere