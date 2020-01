Perché «Sex Education» merita (subito) una terza stagione (Di domenica 26 gennaio 2020) Sex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiCapire cosa provino gli adolescenti, sbrigliare la matassa di dubbi e di domande che sembra tormentarli ogni volta che imbracciano lo zaino e ordinano un cocktail ghiacciato al bancone di un pub, è stato, per almeno trent’anni, il proposito di molti teen-drama che hanno cercato di raccontare il mondo dei giovani nella maniera più fedele e più sincera possibile. Insieme a chi ha fallito nel tentativo, c’è, però, chi ha centrato in pieno l’obiettivo, focalizzandosi su un dettaglio su cui fino ad allora non ci si era concentrati abbastanza: la scoperta sessuale. L’intuizione è della showrunner Laurie Nunn che, nel 2019, dà il calcio di inizio a quello che è ... vanityfair

