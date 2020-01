Parma-Udinese 2-0, i ducali sognano l’Europa: le pagelle, il ritorno di Kulusevski (Di domenica 26 gennaio 2020) Parma-Udinese – Il Parma regola l’Udinese 2-0 e si issa in piena zona Europa. Primo tempo tutto sommato equilibrato. Ma il Parma quando va in avanti fa male alla difesa friulana, a differenza della squadra di Gotti. Gagliolo si inventa il gol del vantaggio con un gran sinistro al volo da posizione defilata all’interno dell’area di rigore. Kulusevski raddoppia con l’evidente complicità di Musso, in uno dei rarissimi errori della sua stagione. L’Udinese prova a rispondere e sfiora il gol con la traversa colpita da Lasagna. Nella ripresa Musso salva sul tiro-cross di Hernani, poi è Mandragora a divorarsi due clamorose occasioni. Nel finale gol annullato a Lasagna per fuorigioco. Parma-Udinese, le pagelle di CalcioWeb Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6.5, Iacoponi 6.5, Bruno Alves 7, Gagliolo 7 (62′ Laurini 5.5); Kucka 6.5, Scozzarella 6.5 ... calcioweb.eu

