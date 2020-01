Parental Control per bambini: tutto quello che c’è da sapere sulle sue funzioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Cos’è il Parental Control? E a cosa serve? Si tratta di uno strumento molto utile per proteggere la navigazione online dei bambini, che avvenga tramite tv, smartphone, tablet o pc. Infatti il web è ricco di “trappole” in cui i bimbi possono cadere. Siccome l’utilizzo di questi dispositivi elettronici sta diventando all’ordine del giorno, è importante fare in modo che i ragazzini siano protetti. Infatti, secondo l’Osservatorio Internet@Minori, che è nato nel 2014, all’età di 12-13 anni i ragazzini navigano spesso senza il Controllo dei loro genitori. Il rischio per loro è di raggiungere contenuti pericolosi, inappropriati, che istigano alla violenza ecc. Essendo il web molto vasto, e per i genitori spesso può risultare impossibile Controllare al 100% quello che i propri figli vedono, il Parental Control può essere un valido alleato. ... ultimenotizieflash

SINCEin1981 : Dovrei essere come un televisore . Col pulsante ON e OFF Non funziono così. ... Non metto il canale che voglio Non… - claudia_gln : @caporix @William_Fly @Fa_fanculo Quello lo guardavo pure io Non c'era molto parental control a casa ?? - cescovenezia : RT @ninobaldan: Riesumiamo gli incubi ricorrenti della nostra infanzia - quando il 'parental control' non esisteva e le immagini traumatizz… -