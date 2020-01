Paola Barale: fidanzati, oggi, dichiarazioni, capelli (Di domenica 26 gennaio 2020) Paola Barale sarà una delle ospiti della puntata di stasera di Live - Non è la d'Urso, l'appuntamento domenicale del prime time di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Conosciamola meglio.Nata a Fossano in provincia di Cuneo il 28 aprile del 1967, dopo alcune brevi esperienze ne La tv delle ragazze di Serena Dandini, Domenica In e Odiens, diventa famosa come valletta ne La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno dal 1988 al 1995. Tra le altre cose, ha affiancato Maurizio Costanzo dal 1996 al 2001 in Buona Domenica.Paola Barale: fidanzati, oggi, dichiarazioni, capelli 26 gennaio 2020 10:36. blogo

zazoomnews : Paola Barale tale e quale a Madonna: la gaffe imbarazzante della cantante - #Paola #Barale #quale #Madonna: #gaffe - KontroKulturaa : Paola Barale, tale e quale a Madonna: la gaffe imbarazzante della cantante - -