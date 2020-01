Pallanuoto, Europei 2020: oggi la finalissima, si sfidano Ungheria e Spagna (Di domenica 26 gennaio 2020) È la finalissima, la partita che chiude le danze alla Duna Arena. Vanno a chiudersi gli Europei di Pallanuoto 2020: in terra magiara, a Budapest, si sfidano nell’ultimo atto del torneo maschile i padroni di casa dell’Ungheria e la Spagna. Appuntamento a stasera alle 19.00, un match che sulla carta ovviamente si preannuncia molto equilibrato e dal quale potrà venir fuori qualunque risultato. Il pass olimpico è in tasca già ad entrambe le compagini: d’ora in poi dunque concentrazione solo sulla medaglia dal metallo più pregiato. I padroni di casa magiari finalmente sono tornati a fare la voce grossa dopo qualche imprevisto di troppo nelle ultime stagioni: mancavano in un ultimo appuntamento importante ormai da tempo e sono risorti davanti al pubblico amico. La banda di Tamás Märcz avrà ovviamente tantissimi stimoli nel cercare il trionfo. Gli iberici invece sono in ... oasport

