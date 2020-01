Pallanuoto, Europei 2020: la Serbia s’impone di misura, il Settebello chiude sesto (Di domenica 26 gennaio 2020) A tratti partita vera, a tratti si è visto che mancavano gli stimoli, visto che in palio c’era solo un piazzamento. Si è disputata oggi la finalina per il quinto posto degli Europei di Pallanuoto maschile a Budapest: in acqua alla Duna Arena Italia e Serbia, con i campioni olimpici che si sono imposti per 8-7. Squadra di Sandro Campagna che ha tenuto però bene il passo dei serbi, trovandosi anche nettamente avanti a metà gara. Un sesto posto che non può convincere la compagine campione del mondo, pronta però a lanciarsi verso l’obiettivo olimpico. Azzurri avanti all’intervallo lungo con un grandissimo parziale nel secondo quarto: a lanciare il Settebello sono le stelle Figlioli e Di Fulvio, autori di una doppietta ciascuno. Nella ripresa la Serbia però alza il ritmo, soprattutto in difesa: va in difficoltà l’attacco azzurro ed arriva la rimonta con Mandic che ... oasport

