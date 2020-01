Pallamano: la Spagna vince gli Europei 2020! Croazia sconfitta in finale 22-20 (Di domenica 26 gennaio 2020) Si chiude con la vittoria della Spagna l’edizione 2020 degli Europei di Pallamano maschile, arrivata al termine di una partita avvincente contro la Croazia, dominata da difese d’acciaio, e risolta solamente nelle battute conclusive dalle giocate dei singoli. Avvio di gara in cui sono le due stelle a condurre il gioco, ovvero Domagoj Duvnjak e Raul Entrerrios, capaci di mettere a segno ottime giocate, oltre a segnare in prima persona. Il primo vero allungo è quello degli slavi, avanti 10-7, con Jorge Maqueda che dopo il time-out impatta, siglando tre gol consecutivi. Nel finale si segna poco, con gli iberici avanti 12-11 all’intervallo. Nella ripresa la Croazia si gioca la carta del portiere di movimento, subendo però due reti a porta vuota, e recuperando solamente al 49′, sul 18-18, grazie al gol del pivot Mario Maric, ben imbeccato dal solito Duvnjak. ... oasport

