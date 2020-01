Palermo, neonata perde la vita durante il parto. Immediata la denuncia dei genitori. (Di domenica 26 gennaio 2020) La tragedia è accaduta a Palermo, precisamente all’interno della clinica Triolo Zancla. Una neonata ha perso la vita durante il parto ed i medici non hanno ancora capito quale sia il motivo della sua morte. I suoi genitori adesso hanno sporto denuncia, dichiarando che la loro bambina stava bene e che il suo cuore ha cessato di battere all’improvviso. Per la mamma, una quarantenne, era la quinta gravidanza e secondo le cartelle cliniche, non aveva mai avuto problemi durante la gestazione. durante le spinte del parto, il cuore della bambina è andato in sofferenza fetale e nonostante i medici si siano mobilitati per eseguire un taglio cesareo d’urgenza, per la bambina non c’è stato nulla da fare. I genitori hanno denunciato la vicenda, richiedendo l’intervento delle forze ... bigodino

