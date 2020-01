Pagelle Napoli Juventus: si salva solo Ronaldo, tanti i flop! (Di domenica 26 gennaio 2020) Pagelle Napoli Juventus – La Juventus esce sconfitta dal San Paolo: 2-1 per il Napoli dopo il triplice fischio. Per gli azzurri decide la rete di Zielinski assieme a quella di Insigne, con i bianconeri che non approfittano del pareggio dell’Inter in casa col Cagliari. Si salvano solo De Ligt, Pjanic e Ronaldo, tanti purtroppo i flop nel match di stasera. Male Matuidi assieme a Dybala e Bentancur. CR7 (autore del gol della bandiera) strappa una sufficienza, boccone amaro per Sarri & Co. che si fermano nella spedizione napoletana. Pagelle Napoli Juve: bene Ronaldo, tante bocciature Juventus Szczesny 5,5 Cuadrado 5 De Ligt 6 Bonucci 5,5 A.Sandro 5 Pjanic 6 (Rabiot 6) Matuidi 5 (Costa 6) Bentancur 5 Dybala 5,5 (Bernardeschi 6) Higuain 5 Ronaldo 6,5 All.Sarri 6 Gli avversari Meret 6, Hysaj 6, Di Lorenzo 6, Manolas 6, Mario Rui 6,5, Zielinski 7 (Elmas sv) Demme 6 (Lobotka 6) ... juvedipendenza

