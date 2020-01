Omicidio nella capitale, ucciso un pregiudicato in semilibertà: stava rientrando in carcere (Di domenica 26 gennaio 2020) Un uomo di 43 anni, di origini albanesi, è stato ucciso ieri sera a Roma. Si tratta di un pregiudicato che viveva in regime di semilibertà. Sarebbe dovuto tornare in carcere, per trascorrere lì la notte Aveva 43 anni (45 anni secondo la notizia riportata da Il Messaggero) l’uomo di nazionalità albanese che ieri sera … L'articolo Omicidio nella capitale, ucciso un pregiudicato in semilibertà: stava rientrando in carcere NewNotizie.it. newnotizie

