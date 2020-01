Oggi il voto in Emilia-Romagna e in Calabria. Quasi 5,5 milioni gli elettori chiamati alle urne (Di domenica 26 gennaio 2020) Si torna alle urne Oggi in Emilia Romagna ed in Calabria per rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente della Regione. Si vota dalle 7 alle 23, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Sono oltre 3,5 milioni (1.707.781 uomini e 1.807.758 donne) i cittadini Emiliano-romagnoli chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e i cinquanta componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Le sezioni sono 4.520 distribuite in 328 comuni della regione. La provincia di Bologna, con Quasi 800 mila aventi diritto è la più popolosa elettoralmente: a Bologna città Quasi 304 mila elettori. E’ ammesso il voto disgiunto e sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione. La sfida principale è tra Stefano Bonaccini, presidente uscente candidato del centrosinistra, e ... lanotiziagiornale

