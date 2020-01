Ocean Viking, Maria Giovanna Maglie accusa Pd e M5s: "Lo sbarco? Solo dopo il voto in Emilia e Calabria" (Di domenica 26 gennaio 2020) Già, la ong Ocean Viking è ancora in mezzo al mare. Ora, gli immigrati a bordo che sono stati salvati sono la bellezza di trecento. Eppure non sbarcano. Come mai? Un sospetto, al riguardo, lo coltiva e lo rilancia Maria Giovanna Maglie. Sospetto elettorale, in verità condiviso da molti. Per Pd e M5s liberoquotidiano

matteosalvinimi : La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati: il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il vo… - AnnalisaChirico : La Ocean Viking stanotte ha soccorso altri 72 migranti, arrivando a un totale di 223 persone a bordo che attendono… - Fontana3Lorenzo : ?? La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati. Il governo dell’invasione, intende farli sbarcare subito o ha intenz… -