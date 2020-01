Nuovo Consolato italiano in Svizzera, a San Gallo (Di domenica 26 gennaio 2020) Il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento associativo italiani all’estero (Maie), ha inaugurato il Nuovo Consolato onorario a San Gallo, Svizzera. All’evento, affollatissimo, c’erano, tra gli altri, l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Silvio Mignano, il Segretario Generale del Cgie, Michele Schiavone, i presidenti dei Comites di Zurigo e San Gallo, oltre a Pietro Capelli, coordinatore Maie San Gallo, e Anna Mastrogiacomo, coordinatrice del Maie Europa. Presente anche Mario Borghese, vicepresidente Maie, e alcuni ex parlamentari eletti all’estero e residenti in Svizzera, come Gianni Farina e Alessio Tacconi. Durante la cerimonia il sottosegretario Merlo ha consegnato al Nuovo console onorario, Sergio Brugge, il diploma da parte del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. “È stato un evento ... ildenaro

