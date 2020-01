Non lasciamo che Auschwitz anneghi nella retorica (Di domenica 26 gennaio 2020) Che senso ha dire “mai più” e poi vendere armi, portare la guerra nel mondo, negare i diritti ai rifugiati? In vista dei 75 anni della ricorrenza, una filosofa e uno scrittore riflettono sul senso vero del ricordare Da Primo Levi a Peter Weiss, parole al centro della scena" Nei libri la missione contro l'ultima catastrofe: dimenticare la Shoah" La mia famiglia inghiottita da Auschwitz e riscoperta grazie a una pietra d'inciampo " Uno spettro si riaggira per l'Europa: l'antisemitismo " espresso.repubblica

