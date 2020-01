Non ha le chiavi di casa e si arrampica sul balcone, ma scivola e muore (Di domenica 26 gennaio 2020) Dramma la scorsa notte a Vigolo (Bergamo), in via Roma: un uomo di 38 anni è morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando pare perché avesse dimenticato le chiavi di casa. La vittima è un muratore. L’incidente è accaduto alle 4.Il trentottenne stava cercando di salire sul terrazzo per entrare in casa, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i mezzi del 118, ma non c’è stato nulla da fare. huffingtonpost

