Nina Moric mostra le foto delle violenze subite, Luigi Favoloso nega: “Non sono stato io, quei lividi fatti dalla madre” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Sta facendo tutto perchè non accetta di esser stata lasciata, vuole una relazione malata” queste le parole di Luigi Mario Favoloso che oggi, nella puntata di Live-Non è la d’Urso in diretta su Canale 5 ha negato di aver fatto del male a Nina Moric. Nel corso della puntata sono state mostrate le foto che la Moric ha allegato alla sua denuncia contro Luigi Favosolo. Nella prima foto si vedono delle ferite alle mani, nella seconda quello che potrebbe essere un bernoccolo e nella terza un grande livido con ecchimosi nella zona dei fianchi. Luigi Favosolo non ha dubbi: “Le cose che dice Nina non sono vere, non le ho mai fatto violenza, non le ho mai dato uno schiatto, non le ho mai dato uno strattone. Ci sono stati almeno 80 episodi si, ma non di violenza, io mi sono fatto male cercando di impedire che Nina se ne facesse da sola” . E’ questo il racconto ... ultimenotizieflash

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - dilelannister : Mi dispiace dirlo, ma credo a Favoloso. Nina Moric da sempre ha problemi psicologici e varie volte ha tentato il su… - piczofhazz : RT @Camilla05M: Favoloso non parla a vanvera! Alla Moric anni fa tolsero il figlio per autolesionismo, e sinceramente sfido chiunque a dire… -