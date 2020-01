Nina Moric dichiara ufficialmente guerra: denunciato Luigi Favoloso (Di domenica 26 gennaio 2020) Nina Moric denuncia Luigi Favoloso: presentate le carte Che la guerra abbia inizio. Nina Moric ha denunciato nella mattina di giovedì 23 gennaio l’ex compagno Luigi Mario Favoloso per violenze. Ora è ufficiale. L’avvocato della modella croata Solange Marchignoli ha inoltrato una denuncia alla Procura di Milano contro l’ex fidanzato, reo secondo Nina di percosse e maltrattamenti su lei e il figlio Carlos Maria, il figlio nato dal passato matrimonio con Fabrizio Corona. Quanto dichiarato fa riferimento ad episodi avvenuti tra il 2018 e il 2019. Dalle parole, uscita allo scoperto già durante le recenti ospitate a Live – Non è la d’Urso, Nina Moric passa ai fatti. Le accuse da Barbara d’Urso Accolta in studio da Barbara d’Urso, la Moric ha accusato Favoloso di aver alzato le mani. Stando alla versione da lei raccontata, l’imprenditore si sarebbe reso colpevole pure su Carlos, verso la ... kontrokultura

KontroKulturaa : Nina Moric dichiara ufficialmente guerra: denunciato Luigi Favoloso - - GF_diretta : #PomeriggioCinque, Luigi Mario Favoloso ex-concorrente del #GrandeFratello è in Armenia. La conferma arriva da un… -