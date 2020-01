Netflix avrà una sede italiana, a Roma (Di domenica 26 gennaio 2020) La risposta di Netflix all'annuncio di giovedì scorso delle nuove produzioni Amazon made in Italy? Semplice: rilanciare non solo con altri originali italiani, ma con una vera e propria sede tricolore. L'annuncio è dei giorni scorsi: il colosso dello streaming on demand aprirà una sede tutta italiana, a Roma, città voluta per la sua anima cinematografica, in una zona che deve ancora essere scelta ma che sarà centrale."Sin dall'avvio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri tanti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più conosciuti alle voci emergenti", ha detto a proposito Kelly Luegenbiehl, vicepresidente dei contenuti originali internazionali di Netflix per Europa, Medio Oriente e Africa. "Aprire un ufficio a Roma è il logico passo successivo nel nostro impegno a lungo termine in Italia, e ci ... blogo

