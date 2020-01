Narcolessia, l’allarme dall’AIN: a rischio il Centro di Medicina del Sonno del Bellaria. “Un’eccellenza italiana simile non può essere depauperata” (Di domenica 26 gennaio 2020) Fino ad oggi Bologna è stata un punto di riferimento per la cura della Narcolessia con il polo di eccellenza del Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale Bellaria, unico Centro in Italia ad aver fatto diagnosi a centinaia di bambini narcolettici, che prima di approdare qui ricevevano diagnosi e terapie sbagliate. Eppure, le istituzioni sembrano non riconoscere questi risultati: il ruolo effettivo non è riconosciuto e non vengono fornite le adeguate risorse. Per questo le “Mamme col cuscino”, un gruppo di genitori di bambini e ragazzi affetti da Narcolessia, già parte dell’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni – AIN, si sono mobilitate. Queste “mamme”, insieme al Presidente dell’AIN Massimo Zenti, hanno scritto una lettera al Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini per far presente la delicata questione. LA REALTA’ DEL Centro DI Medicina DEL Sonno DI BOLOGNA – ... romadailynews

