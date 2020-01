Napoli, sgambetto alla Juve: per Sarri ritorno amaro (Di domenica 26 gennaio 2020) Il ritorno al San Paolo è amaro per Maurizio Sarri. La sua Juve incassa la seconda sconfitta stagionale perdendo 2-1 in una ripresa pirotecnica e dopo un primo tempo da elettroencefalogramma piatto e sbadigli a volontà. La gara viene decisa nel secondo tempo quando sale in cattedra Lorenzo Insigne. Al 62′ da una sua progressione centrale, fin troppo agevolata dalla dormiente difesa Juventina, nasce il tiro che Szceczny respinge dalle parti di Zielinski. Il polacco non sbaglia e il San Paolo viene giù. La Juve, schierata inizialmente col tridente pesante, fa vedere poco e niente del Sarrismo e così, mentre il San Paolo continua a fischiare il suo ex eroe, Insigne piazza il raddoppio. Lo fa al minuto 86 con una girata sfruttando un assist di Callejon e una deviazione sfortunata di De Ligt. E’ tripudio per la squadra di Gattuso che ha un ultimo avversario sulla via ... open.online

HebrewIbrahim : RT @LaStampa: E' festa al San Paolo per il Napoli che supera 2-1 i campioni d'Italia della Juventus fermando la corsa della capolista nel b… - Yello777 : RT @LaStampa: E' festa al San Paolo per il Napoli che supera 2-1 i campioni d'Italia della Juventus fermando la corsa della capolista nel b… - elpinxoielpanxo : RT @LaStampa: La Juve cade a Napoli, Gattuso fa lo sgambetto a Sarri -