Napoli, sfregiata l’opera dell’artista Rouwang: imbrattati e spostati i lupi (da 300 chili) in piazza del Municipio (Di domenica 26 gennaio 2020) È stata vandalizzata a Napoli l’installazione Wolves coming dell’artista cinese Liu Rouwang che con i suoi lupi di ferro aveva catalizzato l’attenzione di numerosi turisti delle feste di fine anno in Piazza del Municipio. Agendo probabilmente di notte, sconosciuti hanno spostato o ruotato le pesanti sculture di metallo modificando e danneggiando il senso dell’opera. Alcuni lupi – l’intera installazione è composta da un centinaio di pezzi, ognuno del peso di circa trecento chili e che puntavano tutti al centro della scena “assediando” un cacciatore – sono stati girati dal lato opposto, messi in fila o avvicinati tra loro. Il muso di uno dei lupi è stato imbrattato con vernice rossa. L'articolo Napoli, sfregiata l’opera dell’artista Rouwang: imbrattati e spostati i lupi (da 300 chili) in piazza del Municipio proviene da ... ilfattoquotidiano

