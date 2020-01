Napoli, Meret: «Speriamo che il peggio sia passato, dobbiamo trovare continuità» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il portiere del Napoli Meret ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta al San Paolo contro la Juventus – VIDEO Il Napoli ha ottenuto un’importante vittoria tra le mura del San Paolo contro la Juventus, battuta per 2-1 al termine di una partita attenta e concreta. Un successo che permetterà alla squadra di Gennaro Gattuso di iniziare la scalata in Serie A. Lo sa bene Alex Meret, uno dei protagonisti del match con i bianconeri: «Speriamo che il peggio sia passato, dobbiamo trovare continuità», ha concluso il portiere del Napoli in zona mista. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

