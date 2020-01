Napoli, marocchino trovato ubriaco e ferito: carabinieri indagano (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Indagini in corso da parte dei carabinieri del capoluogo campano su un possibile episodio di violenza che ha visto protagonista un marocchino di 33 anni, risultato ubriaco. L’uomo è stato trovato insanguinato intorno alle ore 20 di ieri, in Via San Giovanni a Carbonara, dai militari. A questi ha riferito versioni contrasti riguardo il suo stato di salute: prima ha dichiarato di essersi fatto male con una caduta, poi di essere stato aggredito da alcuni sui connazionali. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia effettivamente accaduto. Nel frattempo l’uomo è stato ricoverato nell’ospedale Cardarelli con varie contusioni e costole rotte: guarirà in 21 giorni. L'articolo Napoli, marocchino trovato ubriaco e ferito: carabinieri indagano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

