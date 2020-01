Napoli-Juventus stasera in tv: orario d’inizio, canale, streaming, formazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ tutto pronto per Napoli–Juventus: il big match della ventunesima giornata del Campionato di Serie A 2019/2020. Nel capoluogo campano, nonostante gli azzurri non lottino più da tempo per i quartieri alti della classifica, si attende questa sfida contro i bianconeri da tempo anche perchè al San Paolo tornerà l’ex allenatore dei campani: quel Maurizio Sarri che per tre anni aveva esaltato il gioco, l’ambiente e la tifoseria ai piedi del Vesuvio. Ora però è tutta un’altra storia: a guidare la formazione capitanata da Lorenzo Insigne ci sarà Rino Gattuso che, dopo il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, sembra aver rianimato una piazza molto delusa. Chissà che sfida potrà venire fuori contro una Juventus sin qui quasi perfetta in Serie A (16V, 3P, 1S) e con un Cristiano Ronaldo in forma stratosferica: la parola al campo, unico vero giudice. Il big match tra ... oasport

romeoagresti : #Juventus: #EmreCan e #DeSciglio non verranno convocati per la trasferta di Napoli ?????@GoalItalia - juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - sscnapoli : ?? #NapoliJuve, tornelli aperti dalle ore 17:45. La società invita i tifosi ad anticipare l'ingresso al San Paolo ??… -