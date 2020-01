Napoli-Juventus, Maradona carica gli azzurri: “Metteteci il cuore” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato. Sempre Forza Napoli“. Così Diego Armando Maradona carica il Napoli prima della sfida con la Juventus. Una foto su Instagram per spronare gli azzurri che stanno vivendo un momento particolare della stagione. View this post on Instagram Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato anteprima24

romeoagresti : #Juventus: #EmreCan e #DeSciglio non verranno convocati per la trasferta di Napoli ?????@GoalItalia - juventusfc : #InNumbers ??Dieci statistiche su #NapoliJuve ?? - sscnapoli : ?? #NapoliJuve, tornelli aperti dalle ore 17:45. La società invita i tifosi ad anticipare l'ingresso al San Paolo ??… -