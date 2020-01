Napoli Juventus, formazioni ufficiali: Sarri a sorpresa “gioca pesante” (Di domenica 26 gennaio 2020) Napoli Juventus – La Juventus cerca di approfittare del pareggio dell’Inter per allungare il suo vantaggio. I bianconeri fanno visita al Napoli di Gattuso, con Sarri che apporta una novità nel suo scacchiere tattico. Il tecnico toscano cambia le sue pedine nella formazione iniziale, nuovo modulo per la sfida si stasera al San Paolo che si preannuncia caldissima. Napoli Juve: Sarri lancia il tridente pesante Il modulo è con tre attaccanti: dentro il tridente composto da Higuain, Ronaldo e Dybala. Ecco le scelte dell’allenatore toscano diffuse attraverso i canali social ufficiali del club bianconero Juventus (4-3-3):Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Ronaldo. Trio offensivo spregiudicato quello scelto oggi, per provare a strappare i tre punti e per consolidare la vetta. juvedipendenza

