Napoli Juventus 0-0 LIVE: tiro di Zielinski (Di domenica 26 gennaio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Juventus si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Juventus 0-0 MOVIOLA 8′ Occasione per Milik – Prima occasione al San Paolo: il polacco svetta da angolo, ma il colpo di testa è alto. 15′ Contropiede Juve – Bella triangolazione in contropiede Higuain-Dybala-Ronaldo, con il tiro del portoghese che va alle stelle. 28′ Ancora Milik – Stavolta imbeccato da Fabian Ruiz, il tiro del polacco è rimpallato da Bonucci. 49′ Problemi per Pjanic – Il bosniaco, dolorante per un colpo avuto nel primo tempo, viene sostituito da Rabiot. 53′ Annullato gol a ... calcionews24

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Tutti insieme, #FinoAllaFine per i tre punti! ?????? ?? LIVE match sull'app Juventus e ??… - romeoagresti : #Juventus: #EmreCan e #DeSciglio non verranno convocati per la trasferta di Napoli ?????@GoalItalia - juventusfc : #InNumbers ??Dieci statistiche su #NapoliJuve ?? -