Napoli Juve. Il San Paolo applauda l’ex Sarri, ma Ancelotti ha fatto meglio (Di domenica 26 gennaio 2020) Il ritorno di Sarri al San Paolo, per la prima volta da avversario, rende ancora più intrigante la vigilia del match. I tifosi sono in piena tempesta emotiva riguardo all’accoglienza da riservare a Sarri passato in pochi mesi da Masaniello a Traditore, da Re di Napoli ad infame nemico. E’ bastato il “semplice” passaggio alla Juventus per decretare la fine dell’idillio con Sarri. Persino le vedove più dolenti del tecnico toscano hanno messo da parte cordoglio e gramaglie lanciando invettive contro l’ex amato bene. Smaltita l’ebrezza Sarrista si può svolgere una disamina più approfondita di un triennio entusiasmante ma privo di vittorie. Ed accorgersi, incredibile dictu, che Ancelotti – calcolando il massimo risultato raggiunto in ogni singola competizione - ha fatto in un anno e mezzo molto meglio di Sarri in tre. Entrambi gli allenatori, Sarri ed Ancelotti, hanno ... optimaitalia

